純網銀將來銀行報捷！將來銀行29日宣布，今年3月底開業迄今，開戶人數已近6萬戶且每戶存款平均餘額逾台幣7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的2倍，持續吸引穩健優質客戶，並榮獲中華信評給予長期發行體信用評等為「twA+」，展望「穩定」。

將來銀行也將客戶樣態大解密！將來銀行表示，開業首月完成開戶的5萬多名客戶中，「25至44歲」是最熱情擁抱將來的族群，占了三分之二的比重。以星座分佈來看，思緒縝密的「天蠍男」與深具美感的「天秤女」最愛將來，重視細節的「處女男、處女女」則緊追在後。

將來銀行表示，據內部統計，在將來銀行開業首月搶進的金融消費者中，以25至34歲、35~44歲為大宗，各自占了總客戶數的三分之一。值得注意的是，除了有近千位剛滿20歲的年輕人辦了將來銀行數位存款帳戶作為自己的成年禮外，更有不乏70、80歲的銀髮族開立帳戶，一舉打破銀髮族對於數位金融較為陌生的刻板印象，更顯示將來銀行流暢、直覺式的App使用者介面，讓並非數位世代的長輩們也愛不釋手。

若以星座區分，天秤、處女、天蠍最愛將來，佔比均為9％且相差人數甚微，再輔以性別細分，則男性前三名星座分別為天蠍、處女、天秤；女性則為天秤、處女、獅子，顯示將來銀行強調金融美學及兼顧細節的特質，已成功吸引不少族群的目光！

將來銀行總經理許柏林表示，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶，將來銀行秉持「還你沒想過的自由」的品牌主張，將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，未來將分波段推出各項優惠活動，並建構生態圈多樣應用場域，讓數位服務能更良好地融入一般生活，早開戶便能早享受。

因應5月繳稅季的到來，將來銀行提供「有薪族貸高樂」專案，利率1.58％起且申貸金額最高500萬元，綁約期1年。若是不想綁約的客戶，利率最優1.99％起小額信貸，額度最高30萬元且無需綁約，滿足多數人支應繳稅的資金需求，兩大信貸專案的開辦費均只要399元。

在將來銀行開業滿月之際，中華信用評等公司公布將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評表示，評等結果代表著將來銀行相對其風險結構而言，具備非常強健的資本水準。主要股東包含中華電信與兆豐銀行等均對其提供專業領域支援，且中華電信及全聯均擁有強健的客戶基礎，在股東的潛在資源支持下，有助將來銀行未來業務持續穩健成長。