中重症+30！5旬男確診到死亡僅4天 8旬婦打三劑疫苗仍重症

隨著確診病例增加，國內今新增30例中、重症個案，其中29例中症、1例重症，另有2例死亡。今日新增重症個案為80多歲女子，曾接種3劑疫苗，有慢性神經系統疾病，因肺炎併呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療中。

至於2名死亡案例，其中1人為80多歲男，曾接種2劑疫苗，有腎臟病史、神經系統疾病，使用高流量氧氣，未插管、使用呼吸器，曾使用瑞德西韋治療，在4月18日確診、4月23日死亡，死因是新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心公布今日新增30例中重症。（圖／指揮中心提供）

今增2例死亡個案。（圖／指揮中心提供）

另1人為50多歲男，曾接種3劑疫苗，患有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾使用高流量氧氣、瑞德西韋，未插管、使用呼吸器，在4月21日確診、4月24日死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭、敗血性休克。

醫療應變組組長羅一鈞說，中症個案中有個10多歲的個案，是未達疫苗接種年齡的女童，染疫後出現肺炎與血氧濃度偏低的狀況，但沒有達入住加護病房的情形，目前使用瑞德西韋治療中。

今年以來，本土個案的輕症、無症狀比例為99.7％，但不同年齡層的比例不同。醫療應變組副組長羅一鈞說，90多歲者的中重症比例為14.8％，80多歲則是9.27％，70多歲則是2.13％，呼籲長者把握時間接種疫苗，降低重症風險。