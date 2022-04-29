俄烏戰爭持續超過2個月，引發國際動盪。曾任高盛集團副總裁的國民黨現任立委吳怡玎表示，這場戰爭導致全球股價下跌，主因是戰事拖到超乎大家預期，對全球的影響層面包括股市、金融、能源，可謂「牽一髮動全身」。此說法引發熱議，有網友認為，再這樣下去恐影響到台灣民生經濟，「民進黨剉咧等」。

吳怡玎26日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭導致全球股價下跌，主因是戰事比原本想像拖得還久，剛開始很多人預估3月底、4月初就能解決，沒想到現在4月底了還沒解決，這對全球確實造成很大影響。

吳怡玎更直言，這場戰爭再繼續拖下去，對全世界的影響都很大，除了股價、金融等問題，能源供給也是，在全球化時代看似兩國的戰爭，卻對世界各國「牽一髮動全身」。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「歐洲人民生物價都飆高了，到時影響到台灣，就看政府怎收拾」、「物價再飆高，民進黨剉咧等」、「反正台灣股價政府會救」、「現在只是大國的遊戲，看什麼時候收手！」「政客勾心鬥角，慘的都是人民」、「反正台灣老是跟著人家屁股走」。

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