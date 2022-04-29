金姓男子2020年與許姓女子分手，金男心生不滿，屢次傳送許女的性愛影片截圖給對方，並傳訊恐嚇稱「晚上都不留我，我已經瘋了」、「女人永遠不要嘴巴太硬」等語，未料金男遭封鎖後，情緒失控，將自己的臉書帳號頭貼更換為雙方的性交截圖等不雅影像。新北地檢署近期依加重誹謗等罪起訴金男。

起訴指，金男2020年8月間因不滿許女與他分手，屢次透過LINE傳送許女的性愛影片截圖給對方，恐嚇對方稱「我將會加入更多的LINE，你所認識的朋友」、「下一個動作就是FB的換照片，是你自己要毀掉自己」等語，暗示會將性愛影像上傳到網路，許女見狀心生恐懼，便將其封鎖。

未料，金男仍不罷休，同年10、11月間又用簡訊傳訊給許女，並稱「這裡的光碟記憶卡你想要拿回去嗎」、「影片在記憶卡裡，我暫時保留」，暗示握有對方的性愛影像，並稱「再不理我，我死之前會將會動的影片全上網，我也不在乎了」等語。

金男甚至透過更換個人臉書帳號頭貼、發布公開貼文等方式，放上與許女舌吻、性行為以及許女躺床裸露的照片，讓許女覺得難堪。許女事後難忍被侮辱，前往警局報案，而金男也坦承有恐嚇、放出不雅照等事。

檢方認為，金男所為涉犯恐嚇危害安全罪、加重誹謗罪，因此依法起訴，由於4次行為皆是各自起意，應予分論併罰。

另外，針對散布竊錄他人非公開活動、散布猥褻罪、妨害秘密等，因為無證據證明是竊錄，且難認金男有將猥褻物品留傳給社會公眾的主觀犯意，因此諭知不起訴。