本土劇男星江國賓時隔1年，日前再登《飢餓遊戲》。(中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（5月1日）邀請到本土劇男星江國賓，距離上次登《飢》已時隔1年多，幾乎每部8點檔都有他的身影，讓孫協志很佩服：「（江國賓）應該算是全世界連續拍8點檔的金氏世界紀錄演員。」連許孟哲都說：「國賓哥演的戲已經不是用幾部在算，是用年在算。」

江國賓在「來賓踢館PK賽」中，和第一次來上節目的李岳（西瓜哥哥）、橫綱凱咪，還有葉欣眉、李唯楓等一同組成「來賓戰隊」，對抗主持群。就怕主持群戰力太強，江國賓開玩笑地問：「那長輩有客製化嗎？」

一行人除自製道具進行PK，藝人在裝飾道具時也意外洩露上節目的心聲，像是李岳就餓到在道具上寫下「太餓」兩字，但是和節目中有「最會射的男人」之稱孫協志進行射擊對決時，戰力十足，有如「在看奧運射擊轉播」。

孫協志在節目中有「最會射的男人」之稱，擅長射擊遊戲的他，這次竟棋逢敵手，對上李岳，2人打靶都很準，讓在場每個人都看到屏氣凝神，精彩的廝殺對決是本集一大看點。《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也有播出。