友邦保險控股公布今年第一季新業務業績，受到疫情衝擊，新業務價值為8.53億美元，年減18％，年化新保費15.67億美元，年減7％，新業務價值利潤率下降7.6個百分點至54.4％，總加權保費收入上升5％至99.48億美元。友邦保險指出，Omicron變異株對2022年第一季的新業務銷售帶來暫時性干擾，許多市場每日感染數在急劇增加之後迅速回落，因此對保單銷售最嚴重干擾的時期有限，隨著感染高峰期過去，銷售業務將開始回升。

該集團表示，在技術、數位及分析持續投資，有利於業務適應複雜多變的經營環境，逐漸減少連續數輪疫情對銷售的影響。在數位工具和遠距功能發揮效應，友邦保險在大陸及香港以外市場，2022年第一季新業務價值，較2020年第二季首輪疫情大流行時超過50％。

友邦保險指出，大陸業務今年第一季貢獻度持續增加，去年2月生效的監管加速對傳統保障型產品的需求，儘管新業務價值利潤率下降，但大陸地區年化新保費處於成長。

2021年下半年的業務招募，使得友邦保險大陸業務的新入職代理人數較去年第一季呈現雙位數成長，新開設的湖北武漢分公司已於今年第一季展開銷售業務，也開始貢獻新業務價值。

儘管今年第一季疫情干擾經濟活動，但友邦保險大陸內地以外表現強韌，新業務價值只較2021年第一季下跌8％。

香港部分，香港持續實施跨境旅遊限制，不過透過澳門分公司向大陸旅客的銷售所帶來的新業務價值顯著增加。

整體而言，集團新業務價值利潤率下降7.6百分點至54.4％，主要由於大陸業務轉向較平衡的產品組合及集團銷售額下跌，導致承保支出增加。

友邦保險表示，亞洲地區人壽及醫療保險的結構性成長動能強勁，民眾收入上升、但個人保險滲透率偏低，加上社會福利覆蓋有限，環境有利於友邦保險產品的銷售。雖然供應端受到干擾、勞動力短缺及能源價格提高，推升通膨及利率，加上地緣政治緊張、疫情未平復，友邦保險對保險市場維持審慎樂觀。