國防部昨天完成首次「即佔即升」晉任儀式。令人矚目的是，原本外界只知政戰體系有晉升國軍第10位女將軍─現任馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉，但卻不知，國防部也同時悄悄晉升了第11位女將軍，就是空軍出身的國防部通次室處長蕭人瑾，而蕭也是近年7年來，第一位晉升的兵科系統女少將，更是空軍首位女少將。

國防部上次晉升兵科體系出身的女少將，已是2015年底，當時為任職國安局擔任國際情研工作的張德蘭少將，之後軍方再也沒有晉任過女性兵科少將。

外界好奇的是，國防部過去保密到家的「隱藏版」將領晉升名單，清一色都是出身國安局體系，而蕭人瑾過去都在空軍服役，歷任多任基層主官及副主官，不算是生面孔，因此蕭這次晉升，國防部卻悄悄的略過不提，甚至不讓她面貌曝光，相當耐人尋味。

據了解，蕭人瑾為女官班82年班，曾歷練過空軍司令部通資綜合組組長、通航資聯隊副聯隊長、空軍通航聯台北副大隊長、目前擔任國防部通次室通資電發展規畫處長。與她共事過的同仁形容，蕭人瑾工作能力相當強，為人更是豪邁，不會擺官架子，同仁都相當喜歡與她相處。

國防部在今年2 月提出修法預告，將國軍中少將丶校尉軍官士官晉任作業，由每半年一次改為每月一次，比照文職官員，並從今年5 月1日生效，未來只要佔缺的中少將丶校尉級軍官丶士官，不用經過要等到每年7月或1月，只要認識命令生效，即可在隔月1日晉升。

首次適用「即佔即升」新制的國軍新階中少將，昨天均已完成晉任授階儀式，首波適用的新科中將，包括陸軍航特部指揮官張台松中將丶海軍司令部政戰主任劉慶斌中將，以及戰機飛行員出身的國防部情報次長顏有賢中將，新科少將包括國防部軍事發言人孫立方少將丶馬防部女性政戰主任龔瓊玉少將等人。