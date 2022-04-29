為減少聚氯乙烯（PVC）對環境及健康危害風險，環保署公告自2023年7月1日起限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具填裝食品等商品製造、輸入及販賣。

淘汰「PVC食品包裝」已為國際趨勢，韓國、紐西蘭已陸續宣布實施淘汰PVC食品包裝。因PVC材質產品添加安定劑，衍生對人體健康危害疑慮。又因PVC材質不抗油溶腐蝕，而有塑化劑滲入食物中可能，導致各種暴露於PVC所產生的環境賀爾蒙作用與致癌風險。再者，PVC廢棄後，經燃燒產生戴奧辛及重金屬，除少部分從焚化爐煙囪排出進入空氣中，更有存在於焚化爐的飛灰與底渣中，有流布污染環境之虞。

環保署為源頭減少PVC商品污染，依廢清法第21條授權，訂定「限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣」。透過本次公告，限制使用含PVC之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具裝填「食品、動物食品、飼料、乳製品、調味品、醋、鹽、食用油脂、飲料、包裝飲用水、酒、藥酒、胺基酸類及多種維他命之內服液劑」之容器商品，自中華民國112年7月1日起不得製造、輸入及販賣。