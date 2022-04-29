環保署舉辦「舊車回收給評抽好禮」活動，從5月1日起至6月30日止，車主只要透過「廢車回收一站通」平台報廢老舊車輛並填寫「回收服務品質問卷」完成評價，就有機會把Gogoro VIVA MIX BELT騎回家，還有iPhone 13(128GB)、iPad 9(wifi 64GB)及Garmin vivosmart 4心率手環總值15萬元等您來拿！每完成1輛就有1次抽獎機會，回收二行程機車更加碼3倍抽獎機會（等於完成1輛二行程機車即可獲得3次抽獎機會）。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，環保署自今年元旦起，結合交通部及財政部共同推動「廢車回收一站通」平台，整合「回收車體」、「報廢車籍」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」，提供「零」櫃辦理五合一服務，民眾在家即可線上完成車體與車牌相關報廢的申辦，1月正式上線以來(1-3月)累計申辦人次已超過15萬人。

此次環保署將「廢車回收一站通」服務升級，增加「淘汰老舊機車補助」及「換購電動機車減碳獎勵補助」的申辦納入，擴大為七合一便民服務，更加入填寫問卷評價功能，平台上直接顯示各家回收業者的「服務滿意度星級」。

王嶽斌指出，目前全台廢車回收受補貼業者共計200餘家，服務品質多少有所差異，一站通服務上線至今，零星傳出少數業者有回收資訊傳達不清、未依約準時抵達與服務態度不佳的問題，為持續提升回收業者服務品質，與中華民國廢機動車輛回收處理商業同業公會全國聯合會攜手推動滿意度評比。評比結果除可作其他民眾選擇優質業者提供服務，更將作為環保署未來研擬「廢車回收業者差別補貼」的參考依據，以激勵業者提升服務品質。

廢車回收公會以提供最大獎Gogoro電動機車1台共襄盛舉，支持服務滿意度評比活動，公會理事長王進益指出，一站通服務上路後業者與民眾都感到報廢程序更有效率，去年底展開試辦至今，環保署持續優化改善一站通服務相當有感，盼民眾多加使用，選擇合法績優的回收業者協助車輛回收報廢。王進益更建議環保署，未來可將相關罰款繳交也整合進系統，如能直接從帳戶扣，民眾就更不用跑監理站。

環保署呼籲民眾，家中如有不再使用的舊車，可多加利用「廢車回收一站通」服務，邀您一起揮別舊愛抽好禮、拿大獎，讓舊車回收資源再利用，一同為環境盡一份心力！活動詳細內容及抽獎時間、結果將於環保署資源回收網及Facebook粉絲專頁另行公告。