日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯而被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。而經常透過社群媒體分享生活的她，近日曬出一系列拿著槍射擊的照片，穿著細肩帶的傲人上圍卻意外引起歪樓。

天木純身高僅149公分，在Instagram擁有175萬人追蹤，一向長髮示人的她最近換了新髮型，頂著一頭俏麗短髮穿梭在市集中，穿著細肩帶小可愛的她，隱約能看見裡面黑色的內衣，一隻手拿著比她手臂還粗的槍枝，目光專注的看著前方，上半身微微傾斜，露出深邃事業線。另一張照片則是把雙峰擱置在桌面上，雙手握著槍枝射擊，彎腰調整工具的模樣十分搶鏡。

有網友稱天木純的側臉有些神似國民女星廣末涼子，倆人都擁有短髮和白皙肌膚，乍看之下的確有些相似。天木純寫下「我只用一隻手就可以了，今年也會有祭典嗎？」，這組畫面讓網友紛紛留言「我看一座山谷」、「這是什麼技術」、「我喜歡這張照片」、「好可愛」、「哇太棒了」

剪短髮後，她放出自己過去長髮熱舞的影片，綁成高馬尾熱情的在鏡頭前擺動身體，天木純節奏感很好，時不時對著鏡頭露出微笑，還從下往上拍攝邪惡視角，I罩杯美胸非常飽滿。