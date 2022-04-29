香港富豪李嘉誠市場嗅覺靈敏，投資眼光向來相當精準，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「風向來了：94歲的李嘉誠又發出重大投資訊息」為題發文指出，2014年當全世界的人都大力看好大陸的房地產時，李嘉誠卻幾乎完全退出大陸的投資，現在大陸房地產正陷在水深火熱中，大家才發現李嘉誠悶聲發大財的功夫高人一等。而李嘉誠近期賣掉英國的投資項目，下一個目標瞄準越南，一定會對未來的新資金帶來大啓示。

謝金河表示，李嘉誠向來代表投資風向，這次他賣掉英國項目、押注越南，立即引起各方揣測，回顧2014年，當全世界的人都大力看好大陸的房地產時，李嘉誠卻幾乎完全退出大陸的投資，並大力買入英國的資產，那個時候大家都質疑李嘉誠在大陸的投資賣太早，現在大陸房地產正陷在水深火熱中，眼看著許家印的恆大系、孫宏斌的融創中國，許榮茂的世茂房地產及郭英成的佳兆業集團等股價都快變成壁紙，大家才發現李嘉誠悶聲發大財的功夫高人一等。

「這次上海封城，讓越南的生產基地角色更加突出，在南韓的三星集團幾乎把所有生基地都移向越南後，越南帶動的東協國家的發展潛力越來越顯著。」謝金河強調，李嘉誠選擇在此時此刻出手，可能是帶動越南從生產基地走向內需市場全面崛起的轉捩點。

謝金河進一步指出，過去十幾年，李嘉誠在高科技的投資有紅粉知己周凱旋的維港投資(Horizons Venture)為他打理，最早是投資臉書，李嘉誠在07年投資6000萬美元，到2012年加碼到4.5億美元，臉書在2012年上市，如果李嘉誠都沒有賣，股價最高時，市值高達770億美元，後來他也投資Spotify，Siri(後來被Apple併了)，還有社交地圖的Waze(後來併給Google)，這些年，最醒目的投資標的是Zoom，疫情爆發時，Zoom股價一度大漲到588.84美元，現在跌到94.51美元，不知道李嘉誠的投資公司在高檔賣了多少？

謝金河說，這次李嘉誠前進越南，一定會對未來的新資金帶來大啓示，尤其今年在通膨、升息壓力下，全球股市大跌，陸港股及美國科技股都是重災區，但是越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞股市都沒跌，而印尼股市28日收盤7228.91點，幾乎是創新高的價位，他認為，這一輪在大陸流出的資金，看起來會匯聚在東協市場，而李嘉誠的動作，又會加大這個趨勢的力道。