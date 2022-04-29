近來我國本土新冠肺炎疫情嚴重，但中央流行疫情指揮中心要求輕症者居家照護，對此，勞動部長許銘春表示，確診居家照護傷病給付，勞動部會放寬解釋研議，但就財源的部分，因為居家照護人數眾多，要用勞保基金或用其他財源仍在研議中。

若以現行勞保平均投保薪資3萬3332元試算、輕症居家照護10天試算，則每位勞工約可請領3889元，若以確診人數350萬人估算、其中約有半數有勞工身份，則約要花費68億餘元；而勞保在2020年全年普通傷病給付僅給付10.5億元，相差甚遠。

依勞保條例規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療時，可以請領普通傷病給付，許銘春表示，這2天討論是否要放寬傷病給付，朝放寬解釋的部分，跟相關的醫療單位討論過沒有什麼大問題，但就財源的部分，因為OMICRON傳播快、居家照護人數多，經費會比較多，用勞保基金或用其他財源處理仍在研議中。