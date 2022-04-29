為推動中正紀念堂轉型，促轉會今天起在松山文化園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」。（朱真楷攝）

為推動中正紀念堂轉型，促轉會今天起在松山文化園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，邀請4組設計團隊提出改造方向，其中包括改為以威權博物館為中心的台灣非營利組織總部，收集各地、各時期蔣介石銅像，集中放置於中正紀念堂體，外圍以鋼架及玻璃帷幕框圍。

屬任務編組的促轉會即將在下月底落日，在此之前，促轉會規劃4月29日起至5月2日止，在松山文化園區南向製菸工廠1F舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，共邀請4組設計團隊，針對中正紀念堂園區的全區轉型，分別提出「放膽青年」、「威權的凝視」、「羞愧的良心」及「相聚群帶聚落」4個設計方向，從不同觀點切入規劃提案。

提出「威權的凝視」方案的建築師孫啟榕，是將中正紀念堂的堂體位置，設立威權博物館及台灣非營利組織總部，並收集全國各地、各時期的蔣介石銅像，集中放置於中正紀念堂體，外圍以鋼架及玻璃帷幕框圍，並將相關敘事刻於玻璃上，通過平臺走道樓梯連接堂內、堂外；同時，也打開堂體本身的圍牆，讓民眾從四面八方都能進入，讓中正紀念堂成為回歸人民、對人民開放的都市空間。

提出「相聚群帶聚落」方案的建築師陳宣誠認為，中正紀念堂的轉型，是一種多方向的連結關系，計畫透過幾座不同尺度的「山」造景，轉化原本的空間軸線與歷史元素，並在園區內引入兒童遊戲場、食農校育場等設施，破除原本單一的軸線。

提出「羞愧的良心」方案的建築師高百慶表示，園區目前的牌樓、兩廳院、紀念堂體的軸線，體現過去的威權體制，建議轉型應以「反省軸線」取代目前的威權軸線。他也說，可從園區附近的歷史空間，將「二二八公園」與「台北刑務所」兩個帶著威權故事的點進行連結，形成園區新的反省軸線，再利用景觀設計的動態特性，讓新的反省軸線逐漸取代原來的威權軸線。

提出「放膽青年」方案的建築師林雋怡說，轉型是以打破威權象徵的概念，翻轉基地空間主軸，改變開放空間的個性，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。

促轉會代理主委葉虹靈表示，促轉會今天起在松山文化園區舉辦的展覽，是繼去年9月提出「反省威權歷史公園」轉型方案構想後，進一步推出的社會對話活動，希望啟動跨世代的想像力引擎，邀請社會一起想像一個更公共、更自由，結合人權與藝文使用的「首都特區」、「明日公園」。

葉虹靈說，這次展覽也邀請了全球僅有17位的官方認證樂高大師黃彥智，規劃中正紀念堂園區樂高模型，參觀時都可一起動手，透過樂高積木打造轉型願景，歡迎民眾一同參與。