為滿足市民運動需求，桃園市府不斷增設運動場館，29日由體育局進行工作報告，市議員員們紛紛點出多間運動場館工程、設備品質堪憂，屢遭民眾投訴，要求市府儘速改善。多名龜山區議員指出，龜山國民運動中心喊了2年遲遲未動工，難道既捷運棕線跳票後又想騙龜山人。對此體育局回應，有瑕疵的場館已在改善中，龜山國民運動中心會用統籌分配款建置，承諾年底前發包。

桃園國民運動中心游泳池自2018年5月開幕，其中游泳池啟用約2年，泳池先前因磁磚剝落進行整修，施工時發現整體泳池結構有問題需要大修繕，整修經費從60萬元提升至1520萬元，但營建商倒閉無法進行保固維修工程，致使游泳池關閉逾1年，市議員林政賢、黃家齊、簡智翔、李光達等人關心預算來源、整修進度。

簡智翔指出，桃園國民運動中心晨泳長者多，但泳池整修工程遲未動工致使停擺1年多，他接獲不少市民陳情盼能趕緊修好。林政賢提醒體育局，即便發包後也要留意工程狀況，負起督工責任，另由於桃園國民運動中心委外救國團經營，是否須對業者損失進行賠償。

「八德國民運動中心水壓不足，民眾抹好肥皂還要等水來！」市議員蔡永芳說，除水壓不足的問題外，羽球館更被民眾投訴光線刺眼，根本看不到球，要求市府趕緊改善。

體育局局長莊佳佳回應，桃園國民運動中心泳池修繕工程經費須1520萬元，將使用統籌分配款執行，待預算到位後實際工期僅60天，盼能在夏天前完成。綜合規劃科長廖維敏補充，設備缺失並非委外廠商造成，將依參法履約爭議賠償損失。至於羽球場燈光問題已著手改善，2個月內會完成。

龜山區市議員林俐伶、陳雅倫、牛煦庭詢問龜山國民運動中心建置進度。林俐伶直呼，龜山國民運動中心喊了2年，市府原本向體育署申請前瞻建設補助，但因額滿被打回來，要市府自籌經費興建但至今還沒動工，捷運棕線欺騙龜山人20年，難道運動中心也要再騙我們？

莊佳佳表示，龜山國民運動中心原預估建置經費為3億3千萬，但礙於物料上漲等因素，提升至6億元，將用統籌分配款建置，分3年逐年編列預算，正在修改細部規畫設計，待核定後便會上網發包，承諾年底前發包動工，順利的話3年後可完工。