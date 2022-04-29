英業達(2356)本周的周線收紅，4月也迎來月線收紅。英業達持續進行全球的產能重新布建，看好伺服器需求成長，近期持續加碼擴充墨西哥廠產能，日前再通過增資2000萬美元(約新台幣5.91億元)，用於新廠建置；法人估，今、明兩年英業達在墨西哥的資本支出將達80億元新台幣，以支應中長期的成長。昨天英業達也宣布以約3.08億元取得太陽能廠益通南科本田廠廠房。

英業達在台灣設有台北總部、桃園科技廠，分別負責筆記型電腦、消費型電子、伺服器、機櫃/網路解決方案的研發和製造。海外的生產基地則有上海浦東廠、四川重慶廠、美國Houston廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠。從研發、設計、生產、到配送及技術支援，英業達以顧客需求為導向、全球營作考量，從軟體到硬體、提供客戶全方位的解決方案。

英業達墨西哥新廠廠房空間是原有舊廠的三倍大，除規劃新增產線外，也計畫將舊廠產線進一步搬移至新廠，並結合既有系統、組裝廠成一個大工廠，預估下半年新廠就會有營運貢獻，加上新產品產線進駐，新廠空間使用率將達到60%，剩餘空間也將保留未來擴充使用。

此外，英業達昨天宣布以約3.08億元取得太陽能廠益通南科本田廠廠房，後續會朝三面向進行評估，包含自用、出租、土地增值等。台南科技工業園區是已開發工業聚落，受台南市工業用地政策影響，近年工業區廠房需求升溫，此外，有鑑於近年來台商回流及科技廠商擴產對台南市工業區廠房有穩定需求，認為持有土地廠房，後續效益可期，也不排除自用生產。

目前英業達對於全年PC出貨量持較保守的態度，年增持平；而在伺服器出貨則較佳，雲端相關出貨可維持2位數年增，而在企業戶方面則是持平。