國內確診案例創新高，不斷有兒童確診，中央決定6到12歲兒童將接種新冠疫苗，並限定打莫德納，不少家長擔心會有心肌炎問題，質疑為何不能選BNT？中醫大新竹附設醫院兒科主任陳思融提出相關說明，建議小孩至少要先打1劑，形成保護力。

有些家長指莫德納在美國沒有被核可用在5到11歲的孩子，擔心現在只能打莫德納，孩子得到心肌炎怎麼辦？是不是要等有BNT再打？有的甚至稱就算打了疫苗還是會確診，還要打嗎？

陳思融指出，澳洲、英國、歐盟、加拿大已核准兒童施打莫德納，歐洲國家統計6到11歲孩子接種莫德納，發生嚴重副作用的比例，比青少年打莫德納還要低。

陳思融說，從歐洲國家兒童施打莫納的統計來看，誘發心肌炎多數是輕微症狀，追蹤1、2天後，心肌酵素危險值就降低，很快就能痊癒恢復正常，幾乎不會留下後遺症。

「兒童接種疫苗重要的是能預防重症！」陳思融說，兒童打了疫苗還是有非常好的保護力，打第1劑的副作用，會比第2劑相對低，兒童若未施打疫苗發生確診，一旦併發重症，無論是呼吸衰竭或更嚴重的多重器官衰竭，恐留下嚴重後遺症，甚至危及生命。

陳思融指兒童未打疫苗，若不幸得到新冠肺炎誘發重症，急性期可能出現呼吸窘迫，肺炎、細支氣管炎或哮喉等症狀，需要用氧氣支持，嚴重的要進加護病房使用呼吸器，若有病毒誘發全身嚴重發炎，將導致多重器官衰竭死亡，從預防重症的角度，建議兒童先打第1劑，對重症也可開始產生保護力。