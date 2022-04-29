藍綠積極備戰年底縣市長選舉佈局，國民兩黨先後完成多縣市提名作業，國民黨中常會前兩天又接著完成宜蘭等4縣市長提名程序。花蓮地方關注徐榛蔚何時提名，黨部主委張逸華表示，將會在最後一波處理，至於傳民進黨已敲定由總統府發言人谷辣斯·尤達卡出戰縣長選舉，張受訪表示，人選還是未知數，他不予評論，不過，如果有心服務早該返鄉關心地方，而不是等著「黃袍加身」。

2018年直轄市、縣市長選舉國民黨提名的7席女性縣市長候選人全部當選，創下全勝戰績，這7位現任地方首長今年也將競選連任，國民黨中常會先通過包括宜蘭市長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等人提名，至於花蓮縣長徐榛蔚未列提名名單，引起地方關注。

國民黨花蓮黨部主委張逸華受訪表示，地方黨部建議黨中央，徐榛蔚將配合提名作業時間，會放在最後一波完成提名，也就是只要是現任縣市長要連任、提名，黨中央完成最後一波就會列入徐榛蔚提名，讓黨中央能有時間安排其他縣市提名作業。國民黨也將再次營造黨內女力團結戰力。

至於外傳民進黨也已敲定，將會在7月全代會通過徵招，由花蓮玉里人的總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）代表出戰縣長選舉。

為此張逸華今天受訪被問到此事，他說，是不是如外傳人選仍是未知數，因此對此「不予評論」，不過，他必須說，參選地方首長必須了解地方事務、時時關心地方，而不是等著「黃袍加身」，這時才決定要不要（參選）。