全台有168家實體門市「小北百貨」歡應28年週年慶，今年主題「28來刮，益起來發」。（柯宗緯翻攝）

愛心認購物資活動，今年擴大與弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會等四家公益團體合作。（柯宗緯翻攝）

全台有168家實體門市「小北百貨」歡應28年週年慶，今年主題「28來刮，益起來發」，並攜手29家異業知名品牌，邀請民眾一同共襄盛舉，每送1張刮刮卡就捐1元給公益單位，目標今年捐贈金額可以超過65萬元，平均捐贈給弘道老人福利基金會等5家公益單位。另還霸氣抽特斯拉汽車等總計逾2800萬大獎。

週年慶期間(4／29-5／30)凡單筆消費滿499元即可獲得100％中獎率的刮刮卡一張，活動結束後還有加碼抽特斯拉電動車1台(市價177萬5400元)、偉士牌機車2台(市價10萬8900元)、MacBook Pro 3台(市價39900元)與近85萬元現金大放送，活動獎項總市價超過2800萬元，。

每張刮刮卡都有「一抽、二刮、三好康」的三重回饋，除了可以刮每店現金5000元、伊萊克斯空氣清淨機、輝葉美腿按摩機、小北禮券1萬元、Marshall Emberton音響、KINYO多功能料理鍋、小北咖啡免費兌換券、購物折抵金等超過3萬個豐富獎數，此外今年還加碼單筆消費滿299元贈送小北商品折價券，限量40萬份，每份共有115個折價商品，加總折價超過1600元。

今年週年慶的公益推出雙主題，一是「每送1張刮刮卡；即捐贈1元給社福團體」。小北百貨公關經理吳澄彥表示，自108年起刮刮卡公益捐贈金的活動，將邁入連續第四年舉辦，每年獲得民眾愛心熱烈響應，因此捐贈金額逐年增加，累計公益捐贈總額已超過137萬元，並期盼今年捐贈金額可以超過65萬元，平均捐贈給弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會、小北慈善基金會等5家公益單位。

另外，愛心認購物資活動，今年擴大與弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會等四家公益團體，推出「手持電風扇、手套、鮮米」的愛心認購活動，平均價位於99至199元之間，除了認購的付款金額也能列入累計贈送刮刮卡，還有每項物資認購與原價的差額，均由小北百貨負擔，活動結束後並全數由小北百貨代為運送至各基金會，讓民眾以最便捷的方式一起響應公益零距離。