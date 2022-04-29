【旅奇傳媒/編輯部報導】2022澎湖國際海上花火節4月25日於澎湖馬公觀音亭園區盛大開幕，今年再次攜手LINE延續深度合作，以「精彩永續綻放」為主軸，帶給遊客驚喜與感動，現場除了澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓蒞臨，還有LINE FRIENDS人氣明星熊大兔兔到場同慶，為澎湖花火節慶祝20歲生日，吸引粉絲一陣搶拍！

▲絢爛的煙火表演，讓澎湖夜空綺麗又夢幻。 圖：澎湖縣政府／提供

開幕會場除了有澎湖縣青少年交響樂團、黃奕儒、黃霆睿、文慧如及超大咖天團-動力火車唱響澎湖花火之夜外，花火節的重頭戲無人機科技燈光秀搭配花火展演，成為一大焦點，200台無人機在空中排列出「澎湖」及「I love U」字樣正式點燃「2022澎湖國際海上花火節」序幕。

接著以500台無人機演出的LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀，熊大對澎湖說HI PENGHU again，由熊大、兔兔、莎莉等大家耳熟能詳的LINE FRIENDS明星搭配澎湖意象的元素融入3D圖案在空中展現不同造型，近距離的觀看，帶給遊客最震撼的效果，接著長達15分鐘的璀璨煙火秀，並引進四塔柱及矩陣字幕煙火打法，吸引民眾驚呼連連。

▲五彩繽紛的煙火秀，宣告澎湖夏日慶典正式啟動。 圖：澎湖縣政府／提供

▲LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀，見證科技生活的美好。 圖：澎湖縣政府／提供

▲LINE FRIENDS明星搭配澎湖意象元素，融入3D圖案於空中展現。 圖：澎湖縣政府／提供

今年花火節除了與LINE的專場合作外，澎湖縣政府也透過LINE TODAY 與LINE TV全程直播開幕典禮，讓無法親臨現場的觀眾也能在線上一睹開幕秀的精彩演出，活動現場也有販售與LINE FRIENDS合作之專屬限量商品以及特別為花火20開發設計的紀念商品，商品種類多樣，提供遊客挑選，即日起澎湖各大全家便利商店也同步開賣。

澎湖縣政府特別為今年20週年規劃小彩蛋活動，凡身分證字號末兩碼為20或生日為20日之遊客即可持身份證明文件正本好禮二選一，可選擇兌換花火20限定口罩加指定商品100元折價券或澎湖紀念明信片加指定商品100元折價券，吸引許多民眾前來兌換，20週年小彩蛋活動每場次都有，也歡迎大家每場次都可以過來兌領，另外開幕當天還有額外加碼好禮活動-花火LINE限量手扇，民眾反應熱烈迅速領取完畢。

澎湖花火節今年自4月25日至6月30日總計規劃24場花火活動，其中10場專場與LINE合作，推出LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀，縣府也設計了多套專屬澎湖的無人機圖型，將在觀音亭、七美、吉貝、望安等地展演，今年澎湖國際海上花火節規模更勝以往，觀音亭場次將以500台無人機亮相，離島場則是200台無人機進行展演，另外吉貝場花火節也首度移師至吉貝沙尾，利用沙尾地形施放特色煙火，並結合沙尾美人魚主題燈點亮吉貝沙尾夜空。

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