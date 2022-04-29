阿翔被用「道具球棒」狠打。（民視提供）

浩子體驗挨揍。（民視提供）

浩角翔起、籃籃主持的《綜藝新時代》，本周帶領嘉賓李相林前往新北體驗武術指導的一日生活，周教練表示拍攝時常有武器攻擊的橋段，因此需要找藝人一起表演，他表示會閉著眼睛轉圈，指到的人就要配合演出，讓大家嚇得迅速找地方藏身，阿翔也順勢的就往地上趴，沒想到教練精準的往下指向他，讓他覺得哭笑不得：「你最好知道人在下面啦」，浩子則在一旁幸災樂禍說：「能感應的啦！」讓被整的阿翔超級無奈。在套完招後，教練直接出拳猛K阿翔再用「道具球棒」直接狠打，把他嚇得癱軟在地上，直說：「誰說這是假的」。

在體驗「吊威牙後空翻」時，浩子突興奮的說：「我覺得吊威牙真的很不錯」，看到大家納悶表情時，他解釋：「因為某個地方會被集中，看起來特別有精神！」聽到浩子的話後，大家都有默契的把目光轉向往教練的「那兒」看，籃籃更是自爆剛剛就有看到了，所以一直不敢看過去，浩子笑說：「難怪妳從剛剛臉就這麼紅，應該不只偷看一次」，歪樓的對話讓嚴肅的教練笑到不行。

歪樓的事不只一椿，李相林經過20-30分鐘的練習，才掌握到後空翻的訣竅，在最後驗收時，李相林突對著鏡頭大喊：「我要去囉！」讓現場全歪樓笑成一團，她慌張的想要解釋，結果卻只能紅著臉不知道該說甚麼，工作人員也忍不住表示：「太可愛了直接被融化」。

說到最耳熟能詳的武術卡通，就是「七龍珠」了，藝人們也特地變裝翻拍真人版「七龍珠」，在介紹職人時，籃籃笑說：「今天的教練不僅身材，就連長相都跟武打明星洪金寶一樣」，沒想到一旁的職人周育生也調皮地跟著大家一起往旁邊看，無厘頭的行徑被大家調侃：「很幽默唷！」

職人提到體驗順序要先從練習平衡、保護自己、練習套招、最後才能真的對打，他也親自示範基本的武術套招，看完之後大家都驚訝到不行，但浩子不知好歹的開玩笑的嗆說：「啊都打假的！」，讓教練氣得大喊：「武術對打開始！」嚇得浩子連忙後退求饒，教練接著解釋說常被人誤會「打假的又沒甚麼」，其實內心很冤枉，因為「打假的」既要讓觀眾看起來拳拳到肉，又不能讓演員受傷，這樣的難度其實極高，語畢就抓浩子開打，猛「挨揍」的浩子說：「台下十年功，台上十分鐘」，看起來超狠的拳頭超到位，讓他快嚇死，直呼專業的演員可是花很多時間學習與揣摩的。