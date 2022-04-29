台南市為提升道路品質，積極爭取中央「提升道路品質計畫2.0」前瞻經費，大新營地區獲核定6案，約1.49億元挹注，包括鹽水武廟周邊人行道、關子嶺道路景觀，各案工程將會配合當地特色呈現不同景觀新面貌，今年度陸續開始執行，預計2023年全數完工。
台南市工務局表示，大新營地區獲核定6案道路中，除重新檢討武廟周邊金和路及北門路道路配置，考量附近鹽水國中、小附近人行需求，規畫新設人行道878公尺，將天空纜線地下化美化道路，並改善路面品質；同時也改善人氣景點岸內糖廠影視基地聯外路面品質及景觀。
在知名景點關子嶺，工程包括道路景觀營造、環境整合綠美化、道路人行空間改善、停車需求改善，進行區內主要道路景觀營造、照明改善及管線整合，同時改善道路景觀及行車安全。
在柳營區，則以柳營國小校園兩側通學步道為計畫核心，改善現況老舊不平整的人行道舖面，增加植栽綠化空間及校門路口安全改善，步道並可銜接郵局及派出所，形成完整動線。
此外，後壁「蘭花生技園區聯外道路路基及路面改善工程」針對園區聯外主要通行道路進行路基及路面改善，提供前來賞花民眾安全的通行環境。
工務局說明，本次大新營地區獲中央核定補助道路改善計畫，除了人行與車行空間改善外，還兼具景觀美化及結合當地觀光，配合當地特色打造不同景觀新面貌，預計明年可全數完工。
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