關子嶺道路景觀營造及環境整合綠美化工程急彎路段改善構想模擬圖。(台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市為提升道路品質，積極爭取中央「提升道路品質計畫2.0」前瞻經費，大新營地區獲核定6案，約1.49億元挹注，包括鹽水武廟周邊人行道、關子嶺道路景觀，各案工程將會配合當地特色呈現不同景觀新面貌，今年度陸續開始執行，預計2023年全數完工。

台南市工務局表示，大新營地區獲核定6案道路中，除重新檢討武廟周邊金和路及北門路道路配置，考量附近鹽水國中、小附近人行需求，規畫新設人行道878公尺，將天空纜線地下化美化道路，並改善路面品質；同時也改善人氣景點岸內糖廠影視基地聯外路面品質及景觀。

在知名景點關子嶺，工程包括道路景觀營造、環境整合綠美化、道路人行空間改善、停車需求改善，進行區內主要道路景觀營造、照明改善及管線整合，同時改善道路景觀及行車安全。

在柳營區，則以柳營國小校園兩側通學步道為計畫核心，改善現況老舊不平整的人行道舖面，增加植栽綠化空間及校門路口安全改善，步道並可銜接郵局及派出所，形成完整動線。

此外，後壁「蘭花生技園區聯外道路路基及路面改善工程」針對園區聯外主要通行道路進行路基及路面改善，提供前來賞花民眾安全的通行環境。

工務局說明，本次大新營地區獲中央核定補助道路改善計畫，除了人行與車行空間改善外，還兼具景觀美化及結合當地觀光，配合當地特色打造不同景觀新面貌，預計明年可全數完工。