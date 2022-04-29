柯文哲喊快篩陽當確診 陳時中再提「3理由」：不適合

台北市長柯文哲日前喊出「以快篩當作確診」政策，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中婉拒表示台灣目前還不適合，但專家認為「時機已到」，以避免急診被大量PCR採檢民眾癱瘓，恐排擠其他醫療需求。陳時中今天再度說明，目前全台單日PCR採檢不超過10萬，總量能可以做到19萬，並非量能不足，而是分配不均的問題。

近來北部不少急診室外出現人潮，大多是快篩陽性或有症狀的民眾，希望安排PCR採檢。陳時中表示，急診平常就有繁忙業務，大量湧入人潮希望做PCR，必然會把急診塞爆，因此特別呼籲不要往醫院集中，有任何情況例如有症狀或接觸史，還是希望先做快篩再到醫院或社區採檢站。

他強調，目前國內PCR一天採檢量不超過10萬，總量可以做到19萬，這是分配不均問題，並非量能不足；將要求地方加強開設採檢站，例如新北社區採檢站已經加開小夜班，也希望和基層診所合作設立採檢點，讓PCR量能更多且均勻。

對於柯文哲及專家呼籲直接以快篩取代PCR作為確診。陳時中表示，這會導致1成偽陽性民眾，被當成確診，還要匡列旁人居隔，成本比較大，且法律上有限制人身自由的過當問題，需要清楚的研究才能執行。

陳時中強調，很多國家都是在確診人數多的時候才以快篩取代PCR，因為匡列隔離措施都已經放掉了，但台灣目前仍然確診者和家人都需要隔離，都有人身自由的限制，如果用90％準確度的工具把10％偽陽性者做人身限制，目前恐有不當。

另外陳時中也提到，有些確診者需要用藥，如果快篩陽性就自主隔離，沒有診斷的情況下，給藥也會形成困難。他認為，很多政策並不是對或錯，而是根據量能和時機點，如何銜接是最恰當的，這都有討論空間。