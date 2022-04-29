標普全球評級（S＆P）29日宣布，基於經濟表現強勁，台灣主權評等調升至「AA+/A-1+」; 展望「穩定」。

即台灣政府長、短期發行體信用評等由2021年4月22日的「AA/A-1+」、評等展望「正向」，時隔才一年的時間，今天再度調升一級至「AA+/A-1+」，評等展望「穩定」，標普全球評級假設，未來三至五年，兩岸關係將不會對台灣經濟的穩定性造成嚴重干擾。

台灣主權評等連2年獲得調升，是國際信評公司標準普爾歷年來對於政府主權評等調升少見的個案。而標準普爾自從1998年6月開始授與台灣國家／政府主權評等，2021年4月第一次調升，今（2022）年再度調升，也創下史上記錄。

標普全球評級表示，由於電子產品出口需求強勁，台灣強健的經濟表現，正逐漸將收入提高至等同於更強之經濟面 評估結果的水準。 儘管地緣政治緊張情勢升高，使得台灣依賴出口的經濟型態面臨逆風挑戰，但這點應不會導致台灣具競爭力的製造業，偏離成長軌道。

標普全球評級預估，2022年台灣經濟將成長 2.8％，人均 GDP 提升至 33,900 美元，以10年加權平均實質人均 GDP 成長率來衡量的趨勢成長率，約可達到 3.4％。標普強調，即使與其他因基期效應而享有高成長率的經濟體相比，台灣GDP的趨勢成長率也明顯更高。

標普指出，儘管新冠肺炎的確診人數近期不斷增加，但台灣應會繼續實施重新開放的政策。較高的疫苗覆蓋率，以及因omicron變種病毒的感染症狀較輕微，使得醫療體系的負擔減輕，皆為標普全球評級前述看法的支持因素。