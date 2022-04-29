快篩實名制上路剛2天，發生系統當機、讓民眾在街頭大排長龍，各藥局分配數量杯水車薪等亂象，對此，國民黨副祕書長王育敏認為，快篩之亂映照出政府未能記取教訓，彷彿疫情初期口罩之亂的複製，並點名政院政委唐鳳應負起穩定系統的責任。

王育敏今指出，政府號稱人人可買到快篩試劑，但中央推出的藥局地圖，不僅難操作還容易當機，不熟悉網路的長輩們根本無法得知哪裡有販售藥局；另藥局販售分配數量明顯不足，全國4965家販售機構，規劃各藥局在第1天與第2天各配發78人份的快篩試劑，通常開始營業後沒多久就售完，讓後續前來民眾接連撲空，引發高度民怨。

對於每間藥局一天僅販售78人份，王育敏質疑，計算標準何在？2天才釋出總共約80萬份快篩劑，行政院長蘇貞昌說國內快篩劑一個月目標4000萬劑，為何不能足量提供販售？杯水車薪的供應方式，令人質疑指揮中心是難道在飢餓行銷嗎？

國民黨向政府提出3點主張：中央有責任維持系統穩定，避免當機，後續應加強採用APP等便民措施，政委唐鳳更應負起責任；政府應說明目前各藥局每日78份快篩劑如何計算？應足量供應藥局販售，提供民眾自主應變應有的防疫物資；針對年長、行動不便者的快篩需求，各級政府應統一分配或提供購買協助，避免民眾因難以取得快篩劑而成為防疫孤兒。