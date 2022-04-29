受美國出口禁令制裁，2020年9月中旬之後，華為拿不到台積電晶片，導致手機業務大受打擊，不過危機就是轉機，華為終端業務CEO余承東日前表示，華為手機供應得到極大改善，「華為手機回來了，消費者想買就能買到。」這次發表華為折疊旗艦機Mate Xs 2 的重量僅255 公克，價格9999人民幣（約台幣4.5萬元）起跳，稍為遺憾的是，沒有台積電高階晶片，Mate Xs 2搭載高通驍龍888旗艦系列晶片，仍是一款4G手機。

綜合陸媒報導，華為CEO余承東27日提到，去年華為手機供應很困難，今年華為手機供應情況得到了極大改善，「今年我們華為手機開始回來了，所以大家想買華為產品、華為手機，能買到了」。

周四（28日），華為發表新一代折疊機Mate Xs 2，重量僅 255 公克，相當於iPhone 13 Pro Max加保護殼的重量，算是目前最輕的折疊大螢幕手機，厚度只有5.4 mm，打破以往折疊機又厚又重的印象，Mate Xs 2的重量與厚度接近一般手機。

Mate Xs 2 展開後為7.8 吋折疊大螢幕，螢幕上有防反光奈米光學鍍膜，可以有效降低反光率，提升大螢幕視覺觀感，採用獨創雙旋鷹翼鉸鏈，螢幕平整度較 Mate Xs 提升70%，折痕明顯減輕。

在台積電高階晶片斷供後，Mate Xs 2 搭載高通驍龍 888 旗艦系列晶片，仍是一款4G 手機，配備三個後置鏡頭，號稱業界最快的Wi-Fi手機，速率可以達到4Gbps。

Mate Xs 2 有雅黑、錦白、霜紫三種配色，28日起在華為商城、大型授權電商和華為體驗店展開預售，5月 6日正式開賣。