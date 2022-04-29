台中市教育局長楊振昇 驚傳快篩陽性 14:482022/04/29 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市教育局楊振昇傳出快篩陽性，現正在PCR檢測中。（資料照／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市府文化局長陳佳君確診，教育局長楊振昇也傳出快篩陽性，現正在PCR檢測中。 台中市府團隊，目前除台中市長盧秀燕因接 觸確診者居家隔離中，文化局長陳佳君昨天也因出現症狀，檢測出爐確診。 今天下午教育局長楊振昇也出現身體不適，目前快篩為陽性，目前正等待PCR檢測中。 新北市議員林金結確診 居家隔離中 因應9月亞運 杭州核酸檢測常態化 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #PCR #檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市今啟動綠色快篩通道 快篩陽性可至聯醫中興院區 13:452022/04/29 生活 杭州進入核酸檢測常態化 無48小時證明不得入公共場所 10:542022/04/28 兩岸 北農淪陷 議員籲盯緊台中三大市場 04:102022/04/28 地方新聞 柯P喊「快篩陽=確診」 台大醫曝超慘案例 僅1招可證清白 11:442022/04/29 生活 北北基桃醫院體系已癱瘓 醫曝4點不改：必爆炸 12:342022/04/29 生活 台中大坑毒蛇出沒 議員籲阻放生歪風 04:102022/04/29 地方新聞 柯文哲提快篩陽視同確診 侯友宜：未來一定要走的路 13:192022/04/28 生活 老闆兒快篩陽性謊稱是小感冒 網炸鍋在澳台人卻嘆：遲早的事 17:212022/04/28 生活 快篩實名制輪單號買！存貨地圖、陽性怎應變 6QA一次看 09:012022/04/29 生活 陸委會正副主委居家隔離 邱太三曝快篩結果 15:542022/04/28 兩岸 北市4議員染疫！篩檢車進駐議會 逾600人全面PCR 12:402022/04/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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