台中市府文化局長陳佳君確診，教育局長楊振昇也傳出快篩陽性，現正在PCR檢測中。

台中市府團隊，目前除台中市長盧秀燕因接 觸確診者居家隔離中，文化局長陳佳君昨天也因出現症狀，檢測出爐確診。

今天下午教育局長楊振昇也出現身體不適，目前快篩為陽性，目前正等待PCR檢測中。