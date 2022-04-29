新竹市29日新增107名確診個案，26校因確診持續停課或停班中。目前仍住院中之確診者有73人，採居家照護之確診者共387人。另有因密切接觸而居家隔離共370人。竹市今年以來已累積722名確診個案，0例重症。

竹市目前有26校因確診持續停課或停班中，民眾關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6~11歲疫苗施打相關資訊，皆可上新竹市教育網（https：／／www.hc.edu.tw）查詢。

衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站28日共計篩檢352人，已檢測出37人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，即日起歡迎所有民眾加入新竹市居家照護關懷[email protected]（https：／／line.me／ti／p／@home_care_hc），以單一窗口處理防疫期間的必要需求。