全國外送產業工會今（29日）發出最新聲明，表示和指揮中心已經達成5大共識，包括全面禁止外送至醫療院所內、外送員可以檢舉確診者、居隔者開門與外送員接觸，以及成立外送國家隊支援高風險區的外送。

全國外送產業工會聲明稿指出，今天與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以及相關單位開會，由防疫指揮官陳時中主持，出席者有全國外送產業工會、台北市網路平台外送員職業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會以及相關業者、部會。會中充分了解相關外送員面對的相關問題，實務上會面臨的風險與困境，討論出幾個防疫後續處理的方向。

1.確診者、居隔者開門與外送員接觸，外送員可以檢舉相關案例，依照傳染病防治法開罰

2.現金支付部分，將邀集金管會討論如何擴張電子支付部分，也請平台研議相關鼓勵電子支付措施，最終確實只能用現金支付者，會再研議如何專案處理其接觸問題。不排除設立專門隊伍處理相關高風險配送或由民政鄰里系統支援。

3.醫療院所屬高風險地點，全面禁止外送員送餐入內

4.目前以推廣無接觸送餐，因此不會禁止外送員上樓，如果社區管委會禁止外送員上樓，確診者、居隔者需由社區自行轉送。

5.外送員快篩的供應，將與經濟部研商是否公費配給。

陳時中承諾後續會再內部討論相關做法，有結果後再邀集平台、業者來討論。工會對於指揮中心將外送國家隊納入考量，表達肯定。

中央流行疫情指揮中心今天與全國外送產業工會等團體開會討論，疫情期間如何成立「外送國家隊」以協助居家照護、居家隔離民眾需求。指揮官陳時中表示，大家討論都有共識，希望盡量以電子支付來做，但可能會有資訊落差問題，因此會再與金管會討論相關事宜。另外由於醫療院所感染風險較高，不希望外送員進入院內，建議在院外通風良好處送餐

陳時中表示，外送工會認為要讓他們有充分選擇權，包括電子交易或現金交易，希望平台不要有過多限制，但大家也同意現金交易有傳播風險，因為拿了現金需要清點，以免短收外送員要自行吸收，所以盡量希望能用電子支付來做；但可能有部份民眾因為資訊落差或工具問題無法使用，因此要和金管會談，如何用多元平台讓大部分民眾都能用。

會議中提到，根據外送人員經驗，常有居家隔離或居家照護民眾執意開門，陳時中強調「會嚴格禁止」。至於醫療院所，因為醫院裡面病菌較多，頻繁出入也不好，外送員也可能把病毒帶進去，因此要求外送員不能送到醫院裡面，可能要有專人在醫院外通風良好的地方收取。