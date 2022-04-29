國際機場協會（ACI）公布2022年亞太地區綠色機場獲獎名單，桃園國際機場在1500萬至5000萬旅客級距分組中，拿下金獎榮耀，也是自2019年起連續4年獲得ACI評比肯定。桃機節能減碳績效自2017年累計迄今，節省3905萬6000度電，省下9764萬元電費，減碳量計1萬9879公噸，相當於51座大安森林公園的年吸碳量。

桃園國際機場公司「精實用電減碳專案」包括營運策略調整、LED節能燈具汰換、空調設備改善以及昇降設備改善等4個子計畫。桃機配合行政院2050年淨零路徑規劃與國際航空運輸協會（IATA）的2050年「淨零排放」目標，設定階段性目標，初期為在2025年前取得機場碳認證（ACA）等級4的認證；中期則設定於2035年達到絕對減量；長期則在2050年達到淨零排放目標，以每5年為1周期檢視成果。

面對氣候變遷挑戰，全球航空業皆積極設法節能減碳，在本次ACI評比中，與桃園機場名列相同級距的綠色機場，包括印度邦加羅爾國際機場及拉吉夫甘地國際機場，而5000萬以上旅客級距的綠色機場，則有香港國際機場、吉隆坡國際機場、北京首都國際機場等。

桃機公司總經理但昭璧表示，即使因疫情衝擊營運，桃機仍致力於打造綠色機場，今年獲得ACI綠色機場金獎肯定的「精實用電減碳專案」，聚焦於營運策略調整、重大耗能設備更新及再生能源發展3大方向，由機場公司「碳及能源管理委員會」邀集包含航空公司、地勤公司、商業服務業者及各駐場政府單位等共74個機場夥伴，定期召開會議，檢視能源耗用及碳排放特性，執行能源管理系統及溫室氣體盤查作業，有效降低能源耗用及碳排放量。

但昭璧強調，桃園機場為國家門戶，是宣揚台灣投入綠色永續的最佳場域，桃機將引領所有服務大聯盟夥伴持續精進，讓所有旅客都能感受到台灣為地球永續的付出與成果。