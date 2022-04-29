高嘉瑜批血氧機太貴 陳時中回應了

立委高嘉瑜昨指出，台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，而國外血氧機價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，希望政府適度鬆綁，開放民眾網購。對此，指揮官陳時中回應「立委要對事實更清楚一點」，台灣也有非醫材的血氧機，相對價格也比較便宜，網購也沒有問題。

高嘉瑜昨發文指出，單日確診人數破萬，除了便宜可靠的唾液快篩劑需求增加之外，便宜可靠的手指血氧機也會是家庭必備，但台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機，否則大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心。

陳時中對此回應「立委要對事實更清楚一點」，如果是醫療器材，價格一定會貴，像是醫用剪刀和一般剪刀也差很多。用醫療器材管理的，檢驗等要求會更高。台灣也有非醫材的血氧機，相對價格也比較便宜，網購也沒有問題，且不是在特定處所才能賣。