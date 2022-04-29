29日市議員呂美玲、韓世昱、張淵翔到基隆市田徑場勘查，共同要求基隆市政府儘速完成設計圖變更，能趕快針對田徑場新設施動工。（陳敬哲攝）

基隆市田徑場施工告示，標明完工日期在2022年10月10日。（陳敬哲攝）

基隆市立田徑場2021年初動工拆除，原訂2022年10月能完工，更新整體設施讓民眾能有良善運動場地，沒想到田徑場設施拆除後，至今未見新設施工程，29日一早3名市議員前往訪查，現場營造包商強調無設計圖可施工。

基隆市議員呂美玲、張淵翔、韓世昱在29日前往基隆市田徑場勘查，營造商見到議員與記者前往，強調得標後才知道原設計圖要重大改變，並非原先討論合約，且新設計圖到現在都沒有拿到，因此沒有辦法施工。

體育場代表人員現場解釋，變更設計主要是要讓邊坡檔土牆上方，能夠與馬路結合起來，中間不會產生空隙，並且主結構會有停車場、籃球場、網球場等設施，包含消防、水電、水土保持等都會有變動。

市議員呂美玲表示，今天發現不管營造商、市政府、或設計單位，三者責任都在互相推，營造商認為沒有設計圖無法施工，得標前後設計圖不一樣，市政府有責任監督設計，如果發現不對就要馬上要求設計商修正。

市議員張淵翔指出，基隆田徑場是基隆唯一室外體育場，2021年初架設上圍籬至今，工程嚴重落後，是否有工程弊端導致延宕，會請市政府教育處趕快提出專案報告，目前看起來是無法如期完成，因此需要大家共同監督工程。

市議員韓世昱則說，自己接受市民多次陳情，田徑場施工進度落後，瞭解現場狀況後，是不是能如期完工已經是個大問題，不希望市政府失信於民，能在合情、合法、合理狀況下，盡快完成設計圖變更與施工。