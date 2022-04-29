不少人都認為樂透能迅速獲得巨大財富，不過這個方法非常看運氣，即使機會渺茫，許多人還是會花費少量的金額購買，期待可以好運降臨，獲得高額報酬。南韓就有一名直播主，今日發文透露自己中了樂透，上傳照片分享好心情，同時宣布要就此引退，消息一曝光便引起許多人注意。

釜山俠客原名音譯朴賢宇，在afreeca tv當直播主，2018年建立YouTube頻道，曾在2020年用本名在音樂界出道，嘗試轉型當歌手，擁有一票死忠粉絲的他今日在Instagram現時動態中發布照片，照片中只有手機和一張字條，紙上寫著：「釜山俠客，我中頭獎！」，有網友查詢，該期的頭獎總共有韓幣22億2348萬5112元（約5560萬元台幣）

除了興奮告知好消息，釜山俠客也非常謹慎，他在Instagram現時動態中說自己已經換掉電話號碼，阻隔那些可能因為金錢來套交情的人，「大家好好過活吧～」，現在釜山俠客的Instagram已經轉為私人帳號；過去釜山俠客據傳參加格鬥實境節目《哭泣的拳頭》就已經擁有千萬收入，現在又中了頭獎錦上添花，讓許多人深感羨慕。有網有粗略估計，就算扣掉中獎的稅收費用，還是可以拿到韓幣17億1900萬餘元（約4300萬元台幣），且突然將公開帳號轉為私人，被視為要引退的前奏。

釜山俠客中樂透頭獎。（圖／guy6376 Instagram）

目前釜山俠客的YouTube頻道仍公開，能看到過去影片以拳擊為主，時常上傳自己在拳館與朋友練習，和教學的畫面。