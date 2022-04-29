北台灣疫情持續升溫，台北市副市長黃珊珊今在臉書表示，過幾天北市每日將達萬例確診，她建議醫院加開「新冠門診」，讓確診病人有專用通道和其他病人分流，原先僅有10％急性病床轉做專責病床，即起也將提高至15％，她認為到最後政府只能照顧中重症的確診者，輕症就不再通報列管，成為真正的流感。

黃珊珊指出，每天疫情依照預期狀況大爆發，過幾天，台北市就會每天突破5000例，1萬例、甚至3萬例、5萬例，雖然大部分都是輕症或無症狀，但還是會有一定比例的中重症，所以北市要做的是保存公衛量能與醫療量能。​

黃珊珊表示，昨晚北市府召集台北市所有醫院的院長舉行會議，未來將做7件事。首先是確診者分流，確診病人若有症狀或急症，還是必須到醫院就診、有一些病症沒有辦法視訊醫療，建議醫院開設「新冠門診」，讓確診病人可以有專用通道，與其他病人分流，保護醫護也保護大家，醫院即日起加開專責病房到急性病房的15％。​

黃珊珊接著說，醫師公會將號召開業診所認養各行政區兩個里，由診所提供確診民眾遠距醫療，減緩確診病患焦慮，並由各大醫院建立各區診所後送支援系統。​同時呼籲確診民眾輕症者先以社區診所遠距醫療為優先，避免增加醫院負擔。​各醫院盡量提供綠色通道提供「快篩陽」的民眾進行PCR檢測，並提供快篩陽民眾必要醫療。​

此外，黃珊珊指出，台北市的加強版防疫專責旅館，會提供醫院緩解確診患者下轉機制，建立區域聯防系統；同時提供醫院醫療人員與家屬足夠的快篩試劑，以維持醫療量能。​依中央規畫，確診但無症狀者，只要安靜在家隔離十天，不須採檢即可解隔，「所以，我確診、我不慌！​」

黃珊珊說，確診者與居隔者安置，現在是每天最大的工作負荷，但是中央的系統要到5月1日才上線，昨天才完成確診者居家照護通知書的系統，但北市已經執行居家照護2個星期了，這2週以來基層大爆肝，同樣的，不可能在每日萬例以上時還這樣做，到最後政府只能照顧中重症的確診者，輕症者就不再通報列管，成為真正的流感。​