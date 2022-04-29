演出《安娜與國王》、《尖峰時刻2》、《藝伎回憶錄》等好萊塢大片的香港資深影星曾江，於本月27日被發現陳屍在香港防疫酒店，享壽86歲，事後新冠PCR篩檢呈陰性，死因尚待調查，曾江死訊震驚演藝圈，其工作室昨晚(4/28)公開他生前的最後一張照片，其遺孀焦姣也忍悲發聲，表示會堅強挺過喪夫之痛。

曾江本月中才獨自去馬來西亞旅行，18號時還發了抖音影片，表示趁空閒或拍戲或到處走走，很是開心，沒想到返港隔離期間突然身亡，讓眾人都感到震驚悲痛，曾江工作室昨晚(4/28)透過微博發文，以「永遠懷念曾江先生」，曝光了他生前最後一張照片，照片中，曾江側臉戴著耳機入鏡，文字則描述當時的對話：「曾江先生說你看，我的頭髮長得很長了，都可以紮一個小辮子了，等隔離完我就去理髮」，怎料還沒能做這件事，就突然離世。

曾江工作室在微博曝光他生前最後一張照片。(翻攝自曾江的故事微博)

曾江共經歷3段婚姻，現任老婆是台灣演員焦姣，兩人相識多年，直到曾江60歲時，才跟小自己9歲的焦姣結為連理，多年來感情始終恩愛，據港媒《娛壹》報導，面對丈夫突然離世，焦姣煎熬了整夜，隔了一天終於發聲，忍悲表示會需要一些時間，但一定堅強挺過去的，「人生的悲歡離合是常態，應該面對接受」。

其實，這是焦姣二度送別丈夫，她的前一段婚姻為同為藝人的黃宗迅，兩人於1963年結婚，他卻在13年後因車禍意外過世，焦姣孤身18年後，才與曾江結婚，這段夫妻情維持28年，如今曾江又早一步離開，據報導，焦姣為此血壓有些高，胃也不舒服需要吃藥，但仍堅強整理悲傷心情，好好處理亡夫後事。