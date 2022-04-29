儘管通膨及利率風險壓力上升，但全球景氣改善態勢並未反轉，高收益企業近年來財務體質大幅改善，信評上調／下調家數比續創歷史新高，因基本面支持及高殖利率特性，表現相對抗跌，其中優先順位高收益債存續期間更具優勢，較能抵禦利率大幅變動風險，後市仍可望獲得資金關注，表現不看淡。

投信法人表示，受到俄烏戰事陷入膠著，全球糧食危機加劇，通膨壓力遽增使得各期限美債殖利率全數彈升，歐美央行的加速緊縮步伐也更加篤定，使得整體債市走勢承壓，所幸優先順位高收益債、高收債因具有高息、低存續期特性，承受的利率風險較低，因此近期在主要固定資產中，顯現更佳的防禦力而抗跌。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人徐建華分析，從基本面來看，全球經濟復甦態勢未變，高收益債發行企業營運狀況持續轉佳，使得國際信評公司也不斷調升企業信評，根據摩根大通的統計，目前高收益債信評上調／下調家數比已經創下歷史新高的2.47。

根據美銀美林統計，美國高收益級別發債公司的淨/總槓桿率自2020年薪冠肺炎後改善力道強勁，目前正處在金融海嘯以來的最低點附近，歐洲企業更處在2006年以來新低，衡量償債能力的利息覆蓋率，更雙雙處創有紀錄以來新高，顯示高收益企業的財務狀況維持穩健，違約疑慮甚低。

徐建華強調，從高收益債是供需情況觀察，第一季美元及歐元高收益債，總發行量分別為460億美元及110億歐元，皆創2018年第四季以來新低，考量現階段已處高位的公債利率，及俄烏戰事恐將拉抬發債成本，高收益債發行市場預期將轉趨溫和，供給減少對債券價格將有支撐效益。

同時儘管近一個月10年期美債利率大彈逾60個基點，但優高收信用利差不升反降80個基點，意味著市場持有信心逐步回穩轉強，待美債利率升勢趨緩後，優高收可望反彈回揚，後市可期。