影》中市＋586 盧秀燕遠端視訊：案例雖減少 仍不能鬆懈

台中市府文化局長陳佳君確診，是市府首位確診的官員。（資料照／盧金足台中傳真）

全國29日本土確診新增1萬1974例，台中市本土個案新增586例，依指標個案分類，校園群聚41例，職場群聚37例，家庭、朋友群聚142例。市長盧秀燕今日透過遠端視訊主持防疫記者會表示，確診案例雖比28日的621例略減35例，但大家不能鬆懈，要提高警覺。

針對市府文化局長陳佳君確診，盧秀燕指出，陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩結果為陽性，由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性。

盧秀燕表示，陳佳君確定PCR陽性當晚，第一時間即向她報告，也馬上通知市府內同仁知悉，發病日前兩晚即26日至28日有業務接觸人員盡速自行快篩，上午8時在家中將確診資訊上傳衛生局疫調表單，正申請居家照護中。

盧秀燕說，依照中央疫情指揮中心規定，陳佳君已匡列同住家人2人，進行居家隔離中；相關業務代理及請假事宜均已交辦，未影響業務推動。

目前已知陳佳君26日晚間有與議會、府會同仁聚餐，其中一名同仁快篩陽性，前往醫院PCR採驗中。

衛生局長曾梓展指出，由於陳佳君在市府工作、開會的過程中，全程均佩戴口罩，按照中央最新的匡列準則，是匡列同住者、同辦公室者、同職場的密切接觸者，密切接觸的定義是有拿下口罩，近距離接觸15分鐘以上，目前市府的防疫政策，均有加嚴。

加上近期已改視訊會議，市府內部人員暫不用匡列，但會進行自主健康監測，詳細狀況衛生局會再調查。