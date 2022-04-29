台灣天氣逐漸轉熱，經常出門不到10分鐘就滿頭大汗，而流汗情形也能看出一個人的健康狀況。翰醫堂中醫診所在臉書粉專提到，民眾可從4個容易出汗的部位了解身體健康狀況，若出現異常爆汗情形，而且伴隨身體不適時，最好趕緊至醫院做檢查。

翰醫堂中醫診所提到，如果天氣很熱或是持續運動，導致身體全身是汗，屬於正常現象，但若出現異常出汗狀況時，就需格外注意，而且出汗位置能看出身體出了什麼問題，例如腋下爆汗象徵心臟虛弱；脖子流汗是內分泌失調；額頭或鼻子則是腸胃虛冷；胸口為自律神經失調。

此外，《每日健康Health》也曾報導，若經常不自覺出汗，且並非天氣過熱或情緒變動所致，再加上平時容易疲勞、感冒、心悸等症狀，可能代表免疫功能低下，要注意疾病上身，假若汗液散發尿騷味，風乾後皮膚上還會殘留結晶體，有可能是罹患尿毒症，若是還帶有特殊的腥臭味，可能有肝硬化的危險。

而衛福部桃園醫院指出，民眾若夜間會盜汗也要注意，盜汗原因有很多，第一是「內分泌系統疾病」，例如停經症候群、甲狀腺機能亢進、糖尿病患者的夜間低血糖等；第二「心血管疾病」，比如狹心症（心絞痛）等；第三「藥物」，民眾若服用解熱鎮痛劑等，也可能出現夜間盜汗的現象；再者，睡眠呼吸中斷症候群、胃食道逆流症、慢性疲勞症候群、焦慮症、恐慌症等，都可能是造成夜間盜汗的原因。