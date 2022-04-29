台北市議會累積5名議員確診、多名助理染疫，北市府昨派車執行專案PCR採檢，議員游淑慧今向大家報平安，指自己和助理們都是陰性，但今天安全不代表下周安全，且周圍認識的朋友都確診了，讓她非常恐懼，可用兵荒馬亂來形容，「台灣疫情有風雨欲來的感覺，不是政府一句與病毒共存就可以解壓。」

面對疫情逐漸升溫，游淑慧質疑，北市開齋節還說要擴大辦理，簡直是走在鋼索邊緣，據她了解，現在第一線醫護、公衛人員都快撐不住了，必須工作到晚上11、12點才下班，非常辛苦。

此外，游淑慧也在臉書發文，透露昨晚是電話響不完的一晚，協助處理了各種狀況，只能用兵荒馬亂來形容。她說，狀況一，兩兄弟快篩陽性且有發燒症狀，前日至醫院急診室PCR。因為PCR檢驗塞車，因此被迫在醫院病床等待兩天。

游淑慧指出，狀況二是，女兒確診日為4月24日，按新規定同住家人居隔至4月27日。但因為PCR、疫調、登錄系統全塞車，衛生單位4月27日才與同住家人聯繫登錄、開居隔單；結果因系統設定，居隔日期以登錄通知當日開始再計算3天，意即變成是4月27才開始算3＋4。以現在全台行政流程都塞車之下，3＋4是不是變徒具形式？實際上是通知日加上3＋4。

她進一步指出，狀況三，隔代教養由阿媽帶的孫子發燒，阿媽買不到快篩劑，又不願帶孫子到醫院去PCR，就以吃成藥方式處理，拖到小朋友快出狀況，鄰居看不下去來通報。

至於狀況四，她表示，自己居住的長輩發燒沒有快篩，準備到醫院急診PCR，但因為老人家沒有交通工具前往，又叫不到防疫車輛，只好找不同住的親友載送，結果，因為協助載送， 連這位本來不同住的親友也被居隔了。

游淑慧感嘆，快篩買不到，有症狀無法驗PCR檢驗塞車數日，無法即時送檢疫所，或從事疫調、居隔；行政人力兵荒馬亂，連登錄、開居隔單、通知居隔的人全都來不及，更別說設定電子監控。