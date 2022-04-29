櫃買中心表示，奇鈦科技公司（3430）在今（29）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是化學工業。

根據櫃買中心資料顯示，奇鈦科技成立於1998年1月間，董事長為龍筱芬，主要經營業務是紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售；光引發劑之研發、生產與銷售；抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售等，送件時資本額為2億9,736萬元。奇鈦科技2021年業績，營收14億9,705萬元，稅前盈餘1億7,368萬元，每股盈餘4.40元。