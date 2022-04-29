奇鈦科技29日申請上櫃案 15:222022/04/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，奇鈦科技公司（3430）在今（29）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是化學工業。 根據櫃買中心資料顯示，奇鈦科技成立於1998年1月間，董事長為龍筱芬，主要經營業務是紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售；光引發劑之研發、生產與銷售；抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售等，送件時資本額為2億9,736萬元。奇鈦科技2021年業績，營收14億9,705萬元，稅前盈餘1億7,368萬元，每股盈餘4.40元。 中華精測Q1獲利 12季新低 《汽車股》IKKA-KY首季每股稅前盈餘1.98元 日電動車市場助威 #奇鈦 #研發 #生產 #銷售 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》美達科技上櫃蜜月甜 今年營運續拚高 10:292022/04/29 財經 科技＋數據 把關室內空品 04:102022/04/29 投資理財 《金融》友邦保險Q1新業務價值年減18％ 看好疫後銷售回升 14:192022/04/29 財經 陳東伯快評》美301伎倆不可不防 09:582022/04/29 快評 《鋼鐵股》沛波決配息1.2元 今年營運前景樂觀 08:102022/04/29 財經 來頡上市承銷 競價拍賣完成 04:102022/04/29 企業經營 日立挺班班有冷氣 助童舒適學習 04:102022/04/29 投資理財 報價漲210美元 EVA三雄進補 04:102022/04/29 產業特刊 《國際產業》上季業績再創高 蘋果：供應荒衝擊加大 10:292022/04/29 財經 生技業擁利基 分批買掌趨勢 04:102022/04/29 投資理財 兆竑智聯智動泊 建築必備系統 04:102022/04/29 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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