永貞宮主委張淑芬歡迎大家4月8來頭份鬥熱鬧。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局長林彥甫試拍3D布景效果。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠與全體里長歡迎大家4月8來頭份鬥熱鬧。（謝明俊攝）

前頭份市長徐定禎也到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠遺憾宣布動力火車演唱會要延期演出。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠等歡迎大家同來頭份鬥熱鬧。（謝明俊攝）

在眾多鄉親的殷殷期盼下，苗栗縣頭份市最熱鬧的4月8媽祖巡庄遶境系列活動，將正式從5月1日起正式登場，頭份市公所已在上公園搭建燈樓造景「頭份老市街、戀戀四月八」，29日由市長羅雪珠宣布4月8正式開跑，希望將頭份最重要的傳統活動繼續傳承下去。

頭份市公所在頭份上公園，打造一個4月8燈樓造景「頭份老市街、戀戀四月八」，燈樓以老招牌方式，秀出許多頭份市老店家招牌，包括茶行、客運站、麵店、冰店，甚至電台都成為燈樓的視覺主角，這些都是頭份客家庄的真實過往，市長羅雪珠表示，就是要大家回憶起純樸的老頭份。

燈樓的主題是一幅以3D技術繪製的「食膨派」的場景，其中暗藏了一個小巧思，民眾坐在布置好的桌前拍照留念，在查看拍完內容時，會有個驚奇發現，布景竟然會呈現3D效果，羅雪珠及縣議員張淑芬等人當場試拍，都為這個打卡特效驚豔不已。

頭份市公所表示，頭份4月8是頭份人「自己熱鬧起來」的節慶，造就頭份人的共同記憶4月8，不過因為近年頭份進步快速，原本的舊市區不如早期熱鬧，因此透過四月八，希望喚回市民記憶，常來舊市區走走。

今年的主場的演唱會活動，以「原來是客」為題，邀來超人氣的動力火車壓軸演出一小時，卻因正逢疫情，引起正反方面意見熱烈討論。頭份市長羅雪珠表示，公所收到正反兩面意見，並經過內部討論後，決定暫緩演出，時間將另定後公布。

原定5月1日永貞宮、5月6日義民廟的2場廟坪藝文演出，則正常舉辦，5月1日上午10點在永貞宮，除了在地社區發表常年練習的成果，市公所也請來了傳統陣頭藝術的「台中祥瑞創藝」演出，及呈現出當代特技藝術魅力的新世代團體「特技空間」。5月6日晚間7點在義民廟，則邀請到「即將成真火舞團」，他們要用其精湛奪目的演出，讓頭份市民嘆為觀止，以及苗栗縣內唯一的特技表演團體「大苗力特技團」，為觀眾帶來武術、雜耍和各種精彩的技藝表演。另外，紀念悠遊卡集章兌換活動，會延長到演唱會確定日期，再開放讓民眾兌換。