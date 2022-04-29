1名女網友在《爆料公社》發文，她將9個月大的孩子交由保母照顧，日前去接孩子時，見孩子眼神渙散，怎麼叫都叫不醒，詢問保母後對方僅簡單告知，孩子剛才玩很久，可以讓他多睡點。但原PO不放心，帶孩子去醫院抽血檢查後發現，孩子血液中竟還有安眠藥物等成分，但保母矢口否認下藥，氣得她報警處理。

原PO在爆料公社APP崩潰發文，孩子遭惡保母下藥。（圖／翻攝自爆料公社APP）

原PO在《爆料公社》APP發文，4日他去保姆家接小孩時，保姆老公告訴她，弟弟剛在睡覺，可以再讓他睡一下，原PO想說帶兒子去走走，便想把人叫醒，不料兒子卻叫不醒，整個人癱軟，走路晃來晃去，眼睛微微睜開後又癱軟過去，保姆表示孩子剛剛玩很久，可能有點累想睡，就讓他多睡一下。

原PO心裡總覺得不對勁，因為不論她如何逗樂兒子，對方依舊兩眼渙散，無法對焦，她擔心是否撞擊到頭部，緊急詢問保母未果後，便將孩子送往醫院急診。

檢查過程中她另外要求醫生檢驗孩子的藥物過敏反應，報告出來後，原PO大大傻眼，醫生告知她孩子血液中驗出安眠藥物等成分，儘管醫生強調代謝掉就沒事，她還是一刻也不敢鬆懈。

翌日她便找保姆理論，但對方卻矢口否認，擔心會有其他孩童受害，原PO便報警備案，她心痛表示，孩子3個月大時就遭保姆強灌喝奶，未料現在9個月大，竟又遇上壞保姆，猶豫是否辭掉工作自己帶小孩。警察提醒她不要覺得保姆自己有小孩就無害，畢竟為了賺錢有可能會傷害別人的小孩，不會傷害自己的小孩。