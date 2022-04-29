台中市文化局長陳佳君29日傳出確診，教育局長楊振昇也快篩陽性，加上新聞局長鄭照新仍在居家自主健康管理中，下周一台中市議會教育文化委員會業務質詢，4個局至少已有3位局長確定缺席不能備詢，是否影響開議？台中市議會表示，可由副局長或職務代理人出席，議程不需變更。

根據了解，台中市文化局長陳佳君因為有發燒、流鼻水等症狀，主動快篩、PCR採檢結果陽性確診，26日周二晚間教育文化委員會多位市議員與市府官員有聚餐，不少人都有出席用餐。

其中，副議長顏莉敏、王立任等人，因為有與陳佳君接觸，自行宣布進行3＋4居隔，另外同樣出席餐會的市議員陳廷秀、陳政顯，今天輪到財政經濟業務質詢，都臨時改為書面質詢；運動局長李昱叡目前快篩陰性，是否能出席下周一的議會備詢，則等候議會通知。

雖然下周一的教育文化業務質詢，恐將面臨沒有局長出席備詢的局面，但台中市議會強調，有副局長、職務代理人出席備詢即可，不會因此延後、或變更議程，照常舉行。