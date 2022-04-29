假投資詐騙猖獗，刑事局偵查第七大隊鎖定人頭帳戶深入追查，發現詐團從去年6月起，以「金泰資產」、「高投國際」等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，並下載MT4、MT5交易程式，由嫌犯在群組內假冒投顧老師及投資人自導自演，營造輕鬆獲利假象，誘騙民眾投資，匯款或轉帳到以33歲黃姓男子等人為首的詐欺水房所掌控的人頭帳戶。

北市1名66歲從商女強人，加入LINE群組後，誤信犯嫌在群組高獲利話術，竟先後投資3790萬元，最後完全血本無歸，欲哭無淚。

詐團會在被害人投資期間，先小額出金營造獲利的假象，誘騙被害人加碼投資金額，待被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，才驚覺遭到詐騙。

刑事局與台中市刑大、嘉義市刑大共同偵辦，同步於北市、台中市、嘉義市等地執行搜索，將黃嫌等26人逮捕到案，初步清查有32名被害人、被害款項逾1億8400萬元，全案訊後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。