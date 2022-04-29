國內首創的玩轉技職教育特展，5/11-5/15將於華山文創園區舉辦。「醒浪潮」特展規劃五大體驗主軸展現學生跨領域專業能力，創造學生盡情揮灑舞台。活動由醒吾校園男神王品澔代言，率先體驗最狂醒浪潮，內容豐富多元，王品澔直呼太精彩啦！

伊林璀璨之星男模王品澔，現是醒吾科大行銷與流通管理系大四學生，在三立連續劇《天之驕女》扮演牧場主人兒子李慕白，呆萌暖男形象擄獲不少少女芳心。王品澔最近參演第三季《全明星運動會》拿下「年度最佳運動精神獎」，這也是他在拿了兩座個人MVP後，第三座的個人獎，表現可圈可點，校園圈粉無數，是伊林娛樂旗下當紅藝人。

澔澔粉絲團撞見王品澔，無不雀躍尖叫，爭先搶著要與王品澔一起體會醒浪潮。(醒吾科大提供)

醒浪潮展現學生實作技能，王品澔示範手作蛋糕，澔澔粉絲團學生分享幸福感。(醒吾科大提供)

王品澔品學兼優，醒吾科大四年學習快樂又充實，不但學會商管學院行銷與流通管理專業知識，跨域學習更是多采多姿。醒吾科技大學軟硬體設施齊備，設有商管學院、觀光餐旅學院、流行藝術學院及設計學院，四大學院結合產業脈動、教學不斷翻新，畢業季前夕首創「醒浪潮」技職教育特展，由王品澔透過影片搶先帶大家體驗。

澔澔粉絲團與王品澔(左三)在美麗校園合影，力邀大家5月11日一起至華山文創感受醒浪潮。(醒吾科大提供)

醒吾科大近年大幅更新教學環境，擁有許多業界規格的場館，例如媲美小巨蛋的科技藝術展演中心，又或是彷彿酒吧的飲調教室，更有頂級私人會所等級的鐵板燒教室，學生技藝得以在最貼近實務的環境中不斷精進。

醒吾科大副校長鍾志明表示：「醒浪潮玩轉技職教育特展整合全校資源，全部由學生團隊策劃與製作，打造全台唯一的大型技職教育特展，讓學生可以展現精湛技能、呈現四年來所培養的能力，我們要掙脫『萬般皆下品，惟有讀書高』的世俗枷鎖，創造一個讓技職學生可以被看見的舞台！」

醒浪潮由華山文創輔導醒吾科大主辦，是一場學用革命的創舉。(醒吾科大提供)

「醒浪潮」玩轉技職教育特展規劃五大體驗主軸，包括「技職教育論壇」、「虛擬實境表演秀」、「時尚零距離舞台實境改造競技」、「沉浸式劇場體驗」、「職人手作工坊」、「VR科技體驗」、「LIVE BAND餐酒」、「空拍機群飛表演」及「醒市集」，各展區本次將呈現醒吾科大豐富多元的特色教學場景，以及令人驚豔的學生技藝成果。

鍾志明強調，透過「醒浪潮」玩轉技職教育特展，讓大家看見技職教育驚人銳變，只要逛一趟醒浪潮，保證能讓你一次體驗到十幾種職業的完整樣貌，帶給仍在選擇未來職涯方向的年輕人，更清楚且實際的職場體驗。

王品澔指出，醒浪潮五大體驗主軸各有迷人的特色，其中「VR科技體驗」運用VR科技，對他演藝生涯助益相當大，也是未來元宇宙時代必需技能，他樂於與粉絲們一起體會虛擬實境，用VR一窺醒浪潮。除了虛擬實境體驗，王品澔也將在5/13(五)參與精采的時尚秀演出，歡迎大家前來看秀。

醒浪潮玩轉技職教育特展是一場學用革命，也是高教技職教育前所未見的勇敢創舉，5月11日至5月15日在台北華山文創園區舉行，王品澔熱情邀請大家屆時參觀，一起享受炫麗創作的全新技職教育展，醒浪潮展出內容及進場資訊，請參閱醒浪潮活動資訊網址。