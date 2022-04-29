普萊德科技（6263）公佈經會計師核閱之111年第一季財報，合併營收為3億6,161萬元，較去年同期成長16.11％，毛利率為38％。累計稅後淨利為7,835萬元，較去年同期成長22.77％，EPS為1.25元。

普萊德科技積極創新網路通訊設備和管理平台，為多元智慧網路及虛擬網路應用提供超高速、穩定、安全的網路基礎建設解決方案，強化產品差異化競爭優勢。除了持續布局5G通訊和Wi-Fi 6無線產品線之外，普萊德今年將全面升級10G系列網路交換器，推出10G TSN時間敏感交換器、10G/25G PoE++ 第三層網管交換器，提昇資料中心和邊緣運算數據中心效能。瞄準歐美工控市場，開發符合不同工業通訊協議之網路基礎建設設備，包含EtherNet/IP工規網管型交換器、EtherCAT通訊設備、AIoT智慧物聯網通訊設備，促進5G專網、工業控制、IIoT工業物聯網智慧應用。

在後疫情時代，普萊德全球品牌推廣策略將更靈活整合實體與數位化模式，今年再度回歸實體參與國際網通和工業領域專業科技展，今年3月已參展ISC West 2022美西國際安全科技展，5月即將飛往德國參展全球最大工業科技展2022漢諾威工業展，同時結合多媒體行銷，促進與全球市場互動，強化專業買主交流與品牌商機拓展。近期普萊德更推出全新企業形象影片，透過企業標語「Shaping Future Networking 數位創新 連結未來」，突顯PLANET品牌核心價值「創新」、「品質」、「永續」，展現普萊德以創新數位網路傳輸技術，連結未來智慧、友善、永續的科技新時代，助於提昇全球經銷商品牌共識，深耕各區域市場，提昇品牌形象和營運績效。