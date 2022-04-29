台南市農業局推薦民眾線上訂購火鶴花禮盒，不僅寓意好，花色討喜、花期長，不用跨區移動及擔心疫情傳播，就可把祝福送給親友。（林芳珠提供／劉秀芬台南傳真）

花農推廣台灣農政研究單位及民間培育品種，粉月（左）、紅鈴（中）、新貴粉花色受國際市場喜愛。（劉秀芬攝）

台南市火鶴花生產面積53公頃，生產面積全國第一，占全台生產面積36.6％，過去台灣多種植荷蘭培育之品種，近年來花農推廣台灣農政研究單位培育品種，其中「紅鈴」、「新貴粉」在國際外銷市場頗有斬獲，近3個月來，每周出口至澳洲的量都有2000多枝。

農業局長李建裕表示，火鶴花花期持久，全年均能開花，適合盆栽、切花或庭園植栽美化，也是台灣外銷十大花卉之一，出口至日本、新加坡和澳洲等國，每年平均外銷800萬至900萬枝。

火鶴花協會理事長顏豐生表示，火鶴花「高雄3號-紅鈴」及「台農7號-新貴粉」為近年台灣育種出來的品系，其中「紅鈴」不僅耐熱性佳、外型亮眼討喜，生長速度也快，有利農民栽培生產；「新貴粉」則是成功克服以往火鶴花易褪色問題，且花色為深受民眾喜愛的粉色系。

雖然近兩年來因疫情打亂火鶴花市場，銷路大減，花農配合政府政策耕鋤老株，依市場需求分階段復植，並推廣種植台灣育種出來的品系，雖然運費與成本都較疫情前大漲，但仍可找出利基市場。

此外，母親節即將到來，台南市長黃偉哲推薦子女奉上代表熱情、關懷與祝福花語的火鶴花，來感謝母親的辛勞。黃偉哲表示，火鶴花的花形如心，台語發音更有「乎好」的音義，最適合在母親節送給媽媽。

花農林芳珠表示，近期新冠疫情仍然嚴峻，擔心疫情傳播無法回家與母親過節之子女，可以透過農業局提供的網站，線上訂購火鶴花禮盒送給母親，火鶴花花期長，訂購後以常溫寄送，也不用擔心枯萎，身在異鄉的旅人、遊子不用跨區移動及擔心疫情傳播，就可把祝福送給親友。