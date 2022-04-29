檢調在湖西鄉某業者自家工廠，查獲違法添加硼砂的鹼粽成品約1400多顆。(澎湖地檢署提供)

端午節快到了，澎湖縣衛生局針對應景食品進行抽驗，查出馬公市某攤商業者的鹼粽含有硼砂，澎湖地檢署檢察官立即指揮澎湖縣調查站、衛生局人員，於28日下午在湖西鄉某業者自家工廠，查獲違法添加硼砂的鹼粽成品約1400多顆，並當場查扣包裝標示「工業用產品」及「禁止食用」字樣的硼砂原料約1.5公斤，成功阻止危害人體的問題食品流入市面。

澎湖地檢署表示，鹼粽為增加口感及防止粽葉沾黏，並作為防腐劑增加保存性，依照古法的製作方式會使用硼砂，然硼砂在人體內轉化為硼酸，連續攝取將破壞中樞與消化系統，妨礙消化酵素作用，進而導致食慾降低、抑制營養吸收等，故我國早已規定禁止使用。

衛生福利部公告， 由於三偏磷酸鈉可因架橋酯化澱粉，以抑制其表面黏結現象，更可以因其反應活性而與米蛋白質中的絲氨酸 (serie) 及離氨酸 (lysine) 結合成磷酸化蛋白質，以保護蛋白質免受鹼液破壞而失卻營養價值；衛福部早已建議業者或民眾，在製作鹼粽過程中，視需要添加0.2％的三偏磷酸鈉於煮液中，取代會危害人體健康之硼砂，製作更安全美味的鹼粽。

澎湖地檢署檢察長張春暉呼籲食品製造業者，食品添加有毒或含有害人體健康之物質者，可依食品安全衛生管理法第49條第1項規定，最重可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，切勿以身試法，檢方也會積極聯合衛生單位加強稽查，以保障人民食的安全。