本土確診人數激增，民眾的快篩需求也提升，兒科醫師楊為傑分享家用快篩使用眉角，提醒篩檢的時間點很重要，太早篩、太晚篩都抓不到，在有症狀的時候檢驗是最容易發現的，並且取檢體時務必取到分泌物，最好在棉棒上看到一些黏液。

楊為傑今天在粉專發文分享家用快篩的眉角，該在什麼時候做快篩？醫師解答「太早篩、太晚篩，都抓不到，一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等等…」至於參加完大型聚會後，擔心會被感染，回家後立刻快篩基本上是沒用的，他強調有症狀就是早點篩，但是若是完全無症狀，建議在接觸後的第2-3天篩，要準確一點就是第3-5天時天天篩一次。

楊為傑提醒，不管是家用快篩，或是將來可能引進的深喉唾液快篩，都務必取到分泌物，而不是在鼻子內輕輕轉幾圈就好，最好是可以在棉棒上看到一些黏液，才是檢查時需要的檢體，單純的口水、鼻水的準確率會下降。

至於是否多篩幾次能增加準確率？楊為傑表示「這個看似理所當然的建議，也是研究做出來的，如果真的很擔心，就增加自行篩檢的次數」最後也澄清，這邊只討論家用快篩，與個人平時使用PCR、醫用快篩、政府規定要篩檢的時程，不在討論範圍。