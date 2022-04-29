連千毅近日被YouTuber「勾起你心中的惡」爆料詐騙，引起雙方隔空叫陣，也讓網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）對連開嗆，更讓「雪乳戰神」郭鬼鬼對鳳梨喊話「果然是藍紙漢」，郭鬼鬼對此風波也扮起「超兇連千毅」，學起他畫「勾惡的蛋」放深溝（勾）。

連千毅和勾惡鬧得沸沸揚揚，讓時常跟上時事嘲諷的郭鬼鬼也加入戰局，今（29號）郭鬼鬼穿著黑色西裝，戴著粗項鍊，內搭深V馬甲，大洩雪白超兇身材，在社群寫下「亞洲直播天王上線了！！台南體育場等你啦」，讓粉絲留言喊「可愛」，而有粉絲聽到台南體育場，便問「會不會有一天跟龍介哥（謝龍介）同台一波」，郭鬼鬼也親回「已經一起吃過烤鴨了捏」。

而郭鬼鬼PO文的同時也上傳一段影片，畫面中能見到郭鬼鬼說：「來！現在拍賣這顆蛋，喊多少喊多少，來我幫你畫一個眼睛，再畫一個嘴巴，再畫一個鼻子，再畫一個阿鬼的殼，讓大家看一下阿鬼的臉，有正版認證的喔！還有時間」她接著把蛋放在胸旁說：「把蛋放這邊…有人說想要看勾…這麼大顆，眼青睛看不到嗎？」並還提醒「沒人要對你怎樣，但你自己剛好就好。」似乎讓超兇連千毅得到粉絲讚賞。

而昨28日被外界為連千毅的大哥，天道盟太陽會大哥謝育全也喊話「事件該打住了！」，其實連千毅早在27日的直播時，有直接Call「全哥」大罵勾惡，不料卻被當場洗臉，讓一旁的長瀨昆妮聽了也嘴角失守在偷笑。