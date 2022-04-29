人氣網紅娜娜米（劉瑀娜）是一名網拍模特兒，精緻臉蛋和魔鬼身材讓她只要分享美照，都會引起網友暴動，鼻血流不停；近期娜娜米在IG上傳一系列身穿性感泳衣清涼照，布料少到很多洞，大秀極品S曲線，挺胸更洩春光，辣暈一片網友。

娜娜米在網路上是小有名氣的辣模，多年前她就曾在路邊被捕捉曼妙身影，成為某一天的「今日我最美」，而美貌也隨著年紀越來越有女人味，更有自己的特色；娜娜米平時也樂於透過社群分享生活點滴，尤其不吝嗇秀出令人口水直流的火辣身材。

近期娜娜米在IG上傳一系列身穿性感泳衣清涼照，布料少到很多洞，大秀極品S曲線。(圖/ 摘自娜娜米IG)

28日娜娜米上傳一系列去墾丁玩的清涼照，穿著一套連身的橘色泳衣，布料激少又有許多洞洞的特殊設計，隨意擺的姿勢都性感的不得了；其中腰間更是中空，她舉手挺胸時讓極品S曲線全被看光，就算頭髮被風吹亂還是很美，她也俏皮地表示，「喔嗨喲，來人間吹吹海風，還有冒個泡」。

大票網友看到娜娜米超巨又誇張的身材曲線，紛紛熱情留言讚嘆，「歡迎降落人間」、「景漂亮人也美」、「好漂亮氣質娜娜米女神身材真好」、「仙女」、「這應該走到哪都是焦點了吧」、「迷人的危險」、「又白又大太誇張」、「真的仙女下凡」、「性感到不知道該看哪」。